Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Outriders und mehr

Xbox LIVE Goldmitglieder spielen bei den Free Play Days an diesem Wochenende Outriders und mehr kostenlos.

In euere Pläne für das anstehende Wochenende könnt ihr drei Spiele miteinbeziehen, die mit den Free Play Days spielbar sind.

Diesmal könnt ihr den Looter-Shooter Outriders, das Sandbox-Spiel Just Die Already sowie das Rollenspiel The Elder Scrolls Online mit eurer Xbox LIVE Goldmitgliedschaft oder eurem Ultimate Abonnement des Xbox Game Pass spielen.

The Elder Scrolls Online geht sogar über das Wochenende hinaus und ist kostenlos bis zum 29. August spielbar.

Free Play Days KW33/2022