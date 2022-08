The Expanse: A Telltale Series: Gamescom-Präsentation bestätigt

Während der Opening Night Live Show wird auch The Expanse: A Telltale Series präsentiert.

Geoff Keighley hat offiziell bestätigt, dass während der Opening Night Live Show auch The Expanse: A Telltale Series präsentiert wird. Wie wir bereits berichtet haben, arbeitet Deck Nine an dem Videospiel zur Amazon-Serie.

Die Opening Night Live Show findet am 23. August 2022 von 20 bis 22 Uhr deutscher Zeit statt.