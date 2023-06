Gamescom 2023: astragon präsentiert Line-up für die Messe

Die gamescom steht vor der Tür! Zu diesem Anlass hat Publisher und Entwickler astragon Entertainment wieder einiges für Gaming-Fans vorbereitet und bietet den Messebesuchern ein umfangreiches Erlebnis mit den neuesten Highlights aus der Welt des Gaming.

Auf dem gemeinsamen Stand mit astragons Schwesterunternehmen Team17 Digital (Halle 6, Stand B-060) erhalten Besucher die exklusive Möglichkeit, die neuesten Höhepunkte aus dem astragon-Portfolio zu entdecken, einige davon zum ersten Mal überhaupt!

Fans des Bau-Simulator erhalten am Stand von astragon nicht nur die exklusive Möglichkeit, die schweren Maschinen eines brandneuen Lizenzpartners auszuprobieren, sondern dürfen auch direkt einige der Aufträge der neuen Airfield Expansion ausprobieren – auf beiden Maps.

Wer lieber auf der Straße bleiben möchte, darf sich mit Bus Simulator 21 Next Stop und der neuen Official School Bus Expansion hinter das Steuer kultiger, offiziell lizenzierter Schulbusse setzen und aufregende Schulfahrten durchführen. Dank zwei hochkarätigen Partnerschaften erleben Besucher die realistische Fahrphysik auf eine völlig immersive Art und Weise: Mit den hochmodernen Lenkrädern von Thrustmaster steuern sie ihre Busse wie im echten Leben und die Eye Tracker von Tobii bieten ihnen die außergewöhnliche Möglichkeit, ihre Aktionen im Spiel mit ihrem Blick zu steuern.

Zu virtuellen Held gegen Feuer werden Besucher der Messe mit Firefighting Simulator – The Squad, das bereits auf PC und Konsolen begeistern konnte. Auf der gamescom erleben sie die immersive Feuerwehr-Simulation zum ersten Mal auf einer völlig neuen Plattform.

Die Heldenreise geht am Stand von astragon mit dem neuen Crime Scene Update für Police Simulator: Patrol Officers weiter: Besucher sorgen durch das Untersuchen von Tatorten und das Analysieren von Beweisen für die Aufklärung von Verbrechen.

In der exklusiven gamescom-Demoversion des Early-Access-Hits Railroads Online übernehmen die Besucher die Kontrolle über leistungsstarke Lokomotiven und erkunden wunderschöne, detaillierte Landschaften.

Neu im astragon-Portfolio, gerade erst mit dem Deutschen Computerspielpreis für das „Beste Grafikdesign“ ausgezeichnet und schon auf der gamescom dabei: astragon freut sich, das Berliner Entwicklerstudio Randwerk Games mit ihrem Physik-Zerstörungs-Puzzle ABRISS – build to destroy an Bord zu haben.

astragon bietet Besucher gemeinsam mit dem französischen Publisher Microids auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Helden ihrer Kindheit virtuell zu treffen: In Asterix & Obelix – Slap Them All! 2 begleiten sie die beiden berühmten Galliern in ein neues Abenteuer, retten in Die Schlümpfe 2: Der Gefangene des grünen Steins Schlumpfhausen und die quirligen kleinen Schlümpfe und lösen gemeinsam mit Tim und seinem treuen Hund Struppi ein spannendes Rätsel in Tintin Reporter – Die Zigarren des Pharaos.

Krimifans können sich auf einen der größten Fälle des berühmten Detektivs Hercule Poirot mit Agatha Christie – Mord im Orient Express freuen.

Während die Besucher an den Spielstationen die neusten Portfolio-Highlights ausprobieren, können sie auf der Showbühne eine unterhaltsame Show rund um die Spiele von astragon erleben. Weitere Details zum Programm werden in Kürze bekannt gegeben.