Gamescom 2023: Level Infinite gibt Line-up bekannt

Level Infinite hat weitere Informationen zu ihren Gaming-Festlichkeiten auf der gamescom später diesen Monat bekannt gegeben. Alles beginnt mit Into the Infinite: A Level Infinite Showcase am 23. August um 19 Uhr auf den Twitch– und YouTube-Kanälen von Level Infinite.

„Mit spannenden Neuigkeiten zu Titeln wie SYNCED, Stampede: Racing Royale, Song of Nunu: A League of Legends Story, GTFO, Wayfinder und Assassin’s Creed Codename Jade (Working Title) gibt es jede Menge Gründe, wieso Spieler aus aller Welt unserer allerersten Showcase beiwohnen sollten”, meint Anthony Crouts, Sr. Director, Level Infinite Global Marketing.

Level Infinite hat sich mit Alienware für ein besonderes Giveaway während der Showcase zusammengeschlossen: Zuschauer erhalten nicht nur erste Einblicke in einige spannende Spiele, sondern haben auch die Chance, einen Alienware x16 Gaming-Laptop zu gewinnen. Mehr Details zu dem Giveaway wird auf den Social-Media-Kanälen von Level Infinite bekannt gegeben.

In Halle 6 befindet sich zudem Level Infinites Stand. Dort gibt es eine Reihe an spielbaren Titeln und Spiel-bezogenen Aktivitäten:

Arena Breakout

Looter-Shooter-Fans sollten unbedingt den Bereich von Arena Breakout am Level Infinite-Stand besuchen, dort haben sie die Chance, passenden Swag zu bekommen. Aber das ist noch nicht alles: Wenn sie den vor kurzem erschienen, ultra-realistischen Kriegssimulator anspielen, erhalten sie einen limitierten Dog Tag und wenn Fans das Spiel besiegen, können sie mit begehrtem Merch nach Hause fahren. Arena Breakout ist vor kurzem für iOS und Android erschienen und ist ein immersives Next-Gen-Taktik-FPS.

Assassin’s Creed Codename Jade (vorläufiger Titel)

Assassin’s Creed Codename Jade, der erste vollwertige Mobile-Titel des Assassin’s Creed-Franchises, mit dem ikonischen Schleich-, Parkour- und Meuchel-Gameplay, kann in einem Demo-Raum angespielt werden. Obwohl das Spiel sich noch in Entwicklung befindet, erhalten Besucher einen ersten Einblick ins Gameplay. Sie können zudem in einer Fotomaschine mit KI-generiertem Codename Jade-Cosplay ein Foto machen lassen.

GTFO

10 Chambers’ hardcore-Koop-Shooter GTFO erhält eine besondere Expedition, die nur für die gamescom gemacht ist. Am Stand können Spieler gemeinsam mit Freunden die Expedition auf der härtesten Schwierigkeit abschließen – und eine Chance erhalten, um exklusives Merch zu gewinnen und die Entwickler zu treffen. Arbeitet zusammen oder sterbt zusammen!

Stampede: Racing Royale

In der Stampede: Racing Royale-Boxengasse treten die Besucher der Herde bei und fahren Stoßstange-an-Stoßstange gegen 59 andere Spieler im wildesten Renn-Event der Welt. Alle Spieler können exklusives Swag mitnehmen und ein Foto auf dem offiziellen Podium machen lassen. Einige ausgewählte Rennfahrer können zudem um tägliche Preise auf der Level Infinite-Bühne fahren.

SYNCED

Entwickler NExT Studios lädt Spieler in den Meridian ein, wo sie in Dreier-Gruppen in eines von SYNCEDs intensiven PvE-Encounters eintauchen. Sie verbinden sich mit Nanos, looten Mods und erleben taktisches Teamplay in diesem futuristischen Koop-Shooter, bevor sie sich einem mächtigen Tyrant und seinen einzigartigen Herausforderungen stellen. Nach der Gameplay-Session können Spieler auch ein Foto mit der lebensgroßen Replik eines Crusher machen. Dieser ist einer von SYNCEDs mächtigen Companion-Nanos.

SYNCED erscheint diesen Sommer für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Spieler aus der ganzen Welt können sich jetzt auf der offiziellen Website vorab-registrieren, um die Möglichkeit zu erhalten, Ingame-Belohnungen zu verdienen.

Wayfinder

In Wayfinders Bereich des Level Infinite-Stands erleben Besucher Season 1: Gloom Break und das Online-Action-RPG von Airship Syndicate und Digital Extremes. Sie können vor dem brillanten Hintergrund von Skylight posieren oder an den Demos und Aktivitäten vor Ort teilnehmen, für die Chance, gamescom-exklusiven Swag zu erhalten. Außerdem gibt es Meet-and-Greet-Möglichkeiten mit dem Entwickler-Team, darunter Creative Director und Comic-Legende Joe Madureira und Airship Syndicate Studio President Ryan Stefanelli.

Und es gibt noch mehr…

Besucher am Stand von Level Infinite haben zudem die Möglichkeit, an folgenden Aktivitäten vor Ort teilzunehmen:

Spieler werden mit einer einzigartigen Foto-Station in das Fae Realm des Gaslamp-Fantasy-Titels Nightingale transportiert: sie können vor einer lebensgroßen Replik der ikonischen Portale abgelichtet werden. Zudem können Fans für Fotos mit Cosplayern von Puck und Lady in Red posieren und erhalten die Möglichkeit, einen exklusiven Nightingale-PC zu gewinnen.

Zudem erhalten Besucher am Eingang des Standes eine Karte. Probieren sie Spiele aus und nehmen an Aktivitäten teil, können sie die Karte ausfüllen und das Level Infinite Wheel of Fortune drehen. Dort haben sie die Chance, limitiertes Level Infinite-Merch zu gewinnen. Zu den Preisen gehören Baseball-Caps und Rucksäcke.