Gaming: Judge Dredd-Kunstposter von Matt Ferguson

Die größte Stadt der Zukunft zu Gast bei der größten Show der Welt – Rebellion kündigt ein exklusives Judge Dredd-Kunstposter von Matt Ferguson in limitierter Auflage für die San Diego Comic Con im nächsten Monat an.

Frisch von den Werbeplakaten für die Marvel Studios und Star Wars taucht Ferguson in die gewalttätige, von Verbrechen geprägte Megalopolis Mega-City One ein, in der Judge Dredd für Gerechtigkeit sorgt – ein Hyper-Cop für die Hyper-Zukunft!

Es ist das Poster für San Diego – ein atemberaubendes 24″ x 36″ (etwa 61 cm x 91,5 cm) großes Offset-Lithografie-Poster, gedruckt auf wunderschönem 300 g/m2 recyceltem Material, jedes Exemplar einzeln nummeriert und limitiert auf nur 400 Exemplare in Farbe.

Außerdem wird es eine besonders limitierte Variante geben – eine spezielle „Schwarz-Weiß-Dredd“-Version mit leuchtenden Rottönen, die sich von der Monochromie des albtraumhaften Urban Noir abheben, in einer Auflage von 100 Stück.

Es ist das erste Mal, dass Rebellion ein so hochwertiges Poster als exklusives Comic Con-Merchandise anbietet. Exemplare beider Varianten werden ab der Previews Night am Mittwoch, den 19. Juli, exklusiv am Rebellion-Stand (#2121) auf der San Diego Comic Con erhältlich sein. Der Verkauf ist auf 50 Exemplare pro Tag für die Farb-Variante und 10 Exemplare für die Schwarz-Weiß-Variante begrenzt. Die Poster sind an jedem Tag der Messe, einschließlich der Previews Night, erhältlich.

Für Abonnenten von 2000 AD werden 150 Exemplare des Farb-Posters und 50 Exemplare des Schwarz-Weiß-Posters ab Donnerstag, dem 20. Juli, 13 Uhr, auch direkt über den 2000 AD-Webshop unter shop.2000ad.com erhältlich sein.

Für diese Vision der von John Wagner und Carlos Ezquerra erschaffenen Stadt hat Ferguson auf über 45 Jahre Judge Dredd-Comics des legendären britischen Comic-Magazins 2000 AD zurückgegriffen. Das Poster ist vollgepackt mit Easter Eggs für alte und neue Fans – von Schildern, die für die „ugly clinics“ von Otto Sump und das „Smokatorium“ in Mega-City One werben, bis hin zu einem tobenden Blockkrieg und den Namen der größten Schöpfer, die je an Judge Dredd gearbeitet haben, wie John Wagner, Carlos Ezquerra, Brian Bolland und Ron Smith.

Der Grafikdesigner und Künstler aus Sheffield im Vereinigten Königreich ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit den Marvel Studios und Disney bekannt, für die er unter anderem wichtige Grafiken für viele MCU-Filme und offizielle Star Wars-Werbeposter entworfen hat. Er ist Mitbegründer und Creative Director von Vice Press, hatte Ausstellungen in Galerien in den USA und Großbritannien – darunter die Bottleneck Gallery – und ist in der Branche für seine wunderschön stilisierten Kreationen für etablierte Film- und TV-Projekte bekannt.

„Ich bin seit langem ein Fan von 2000 AD und Judge Dredd und liebe es, in diesem Comic-Universum zu arbeiten. Daher war es großartig, Techniken, die ich normalerweise für ein Filmplakat verwende, bei einem Projekt wie diesem anzuwenden“, so Matt Ferguson. „Es macht immer Spaß, Plakate mit Easter Eggs zu versehen, und Mega City One ist perfekt für ein solches Plakat. Get wise! Get ugly!“

Das 24″ x 36″ (etwa 61 cm x 91,5 cm) große Offset-Lithografie-Kunstposter von Matt Ferguson ist regulär in einer Auflage von 400 Exemplaren und einer Schwarz-Weiß-Variante in einer Auflage von 100 Exemplaren am Stand Nr. 212 auf der San Diego Comic Con (19.-23. Juli) und exklusiv für Abonnenten von 2000 AD und dem Judge Dredd Magazine ab 20. Juli, 13 Uhr, unter shop.2000ad.com erhältlich.