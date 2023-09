Gaming: Letsplay4Charity sammelt 14.000 Euro

Am 25.08. trafen sich Dennis Henson, Maurice Skotschir und Simone Eckendorf von Letsplay4Charity e. V. mit Gerald Asamoah und Jens Conrad, Vorsitzender der Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder, während des Spiels der zweiten Bundesliga zwischen Schalke 04 und Holstein Kiel in der Veltins Arena in Gelsenkirchen, um einen symbolischen Check in Höhe von 14.000 Euro zu übergeben.

Das Geld wurde von Letsplay4Charity auf dem Indie Game Fest 2023 (1.000 Euro) und in dem von Maurice Skotschir organisierten Clash4Charity – Summer Edition (13.000 Euro) für die Gerald Asamoah Stiftung gesammelt.

Mehr Informationen zur Veranstaltung vom Indie Game Fest 2023, bei dem Letsplay4Charity wieder mit Gaming-Aid e. V. zusammen für den guten Zweck gesammelt hat, gibt es hier. Mehr Informationen zum Clash4Charity – Summer Edition gibt es hier und für die Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder gibt es auf der offiziellen Webseite.