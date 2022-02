Ghostwire: Tokyo: Entwicklung begann als The Evil Within 3

Die Arbeit an Ghostwire: Tokyo begann ursprünglich als dritter Teil der Horrorspielreihe The Evil Within.

Das japanische Entwicklerstudio Tango Gameworks ist bei Spielern für die Horrorspielreihe The Evil Within bekannt. Bislang wurden vom Studio zwei Spiele der Reihe produziert.

Und es war auch ein The Evil Within 3 in Arbeit, wie sich jetzt herausstellte.

Im Interview mit GameSpot erzählt der Entwickler, dass Ghostwire: Tokyo ursprünglich als dritter Teil begonnen hat.

Doch im Laufe der Zeit änderte sich das Spiel aber in einem Maße, dass daraus ein anderes, eigenständiges Spiel wurde. Eben Ghostwire: Tokyo.

Dennoch stecke laut Entwickler die Essenz von The Evil Within in Ghostwire: Tokyo, das am 25. März 2022 zunächst Zeit exklusiv für PlayStation 5 und PC erscheint.

Ob ein The Evil Within 3 erneut geplant wird, dürfte nicht zuletzt auch vom Erfolg von Ghostwire: Tokyo abhängig sein.