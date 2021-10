Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: So viel könnte die Sammlung für Xbox Series X|S kosten

Rockstar Games schickte Fans am Freitag mit einer guten Nachricht in das Wochenende: die zuvor gemunkelte Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheint noch in diesem Jahr für fast alle Plattformen.

Mit Details zu den neuen Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas sparte der Entwickler noch. Auch ein Preis wurde nicht genannt.

Ein Online-Retailer nahm Trilogie bereits samt Preis in seinen Produktkatalog auf. Laut base.com soll die Version für aktuelle Plattformen wie Xbox Series X|S und PlayStation 5 demnach $70 Dollar kosten.

Die Last Gen-Versionen mit Xbox One, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch sollen mit $60 Dollar zu Buche schlagen.

Jetzt liegt es an Rockstar Games zu zeigen, was die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wert ist. In den kommenden Wochen will man das auch zeigen.

