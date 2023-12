Grand Theft Auto VI: Darum dauert die Entwicklung so lange

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V hat Rockstar Games in dieser Woche den ersten Trailer zu Grand Theft Auto VI gezeigt.

Doch, warum hat das nur so lange gedauert?

Ein Grund für die lange Wartezeit könnte eine umfangreiche Recherche sein, die der Entwickler betrieben haben muss, um die Essenz von Florida einzufangen, auf die die fiktive Stadt Leonidas basiert.

Und schon im ersten Trailer ist ersichtlich, dass man sich auf echte Ereignisse bezieht, wie etwa eine Frau, die mit gleich zwei Hämmern von sich reden machte oder ein Alligator, der sich abseits seines natürlichen Lebensraums aufhält.

Der folgende Clip zeigt einen kleinen Vergleich zwischen Realität und Fiktion:

This why GTA 6 taking so long. they were studying Floridians in their natural habitat😭 pic.twitter.com/4tB05ZXFjE

— vids that go hard (@vidsthatgohard) December 6, 2023