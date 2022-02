Halo Infinite: Dolby Vision-Funktion nach Update deutlich verbessert

Mit dem aktuellen Mid-Season-Update für Halo Infinite wurden nicht nur einige Fehler im Shooter korrigiert. Der Master Chief sieht jetzt auch besser in Dolby Vision aus.

Wie EvilBoris von HDTVTest anmerkt, sei der Dolby-Vision Output in Halo Infinite gefixt worden. So sehe er etwa ungefähr 1000 Nits an Daten, die an seinen LG C9 (Cinema Modus) gesendet werden.

Dadurch sei Dolby Vision für Halo Infinite stark verbessert worden und wieder nutzbar.

Einen Blick in die Patch Notes zum Mid-Season-Update könnt ihr hier werfen.