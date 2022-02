Elden Ring: Zum Start sechsmal mehr aktive Spieler als Dark Souls III

Autor:, in / Elden Ring

Wie aus den Daten von SteamDB hervorgeht, erreichte das neu veröffentlichte Rollenspiel Elden Ring innerhalb von drei Stunden nach seiner Veröffentlichung beeindruckende 764.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam.

Damit wurde die bisherige Franchise-Bestmarke von Dark Souls III mehr als deutlich in den Schatten gestellt. Diese lag bisher bei 129.975 zeitgleich aktiven Spielern und wurde von Elden Ring somit beinahe um das Sechsfache übertroffen.

Dark Souls und Dark Souls II erreichten seinerzeit Höchststände von 24.501 beziehungsweise 79.528 gleichzeitig aktiven Spielern.

Bedenkt man, dass die Veröffentlichung von Elden Ring in Europa in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr stattfand, was einige Fans vom sofortigen Spielen abgehalten haben dürfte, ist von einer neuerlichen Bestmarke im Verlauf des Wochenendes auszugehen.

Elden Ring ist seit Freitag für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich.