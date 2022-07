Hellpoint: Xbox Series X|S-Upgrade abermals verschoben

Fans von Hellpoint müssen eine weitere Verschiebung verkraften. Denn das eigentlich für heute datierte Xbox Series X|S-Upgrade muss verschoben werden. Als neuen Termin peilt man den August sein.

Die erneute Verschiebung ergab sich durch unerwartete Probleme, die kurz vor Release entdeckt wurden. Um die Qualität des Upgrades zu gewährleisten, hatte man keine andere Wahl, als das Upgrade zu verschieben.

Derzeit gehe man davon aus, das Update Anfang August auszuliefern.

An announcement regarding the release of the next generation upgrade on Xbox Series X/S. pic.twitter.com/IaTkTpaWTo

— ⚫ Hellpoint (@CradleGames) July 25, 2022