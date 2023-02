Hogwarts Legacy: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation 5

Digital Foundry hat Hogwarts Legacy in 21 verschiedenen Grafik-Variationen getestet und miteinander verglichen. Die Xbox Series X und die PlayStation 5 haben fünf Modi für die Grafik, die Xbox Series S hat drei. In den unterschiedlichsten Einstellungen wurde festgestellt, dass die Xbox Series X vereinzelt mit Framerate-Schwankungen zu kämpfen hat, was in einem der nächsten Updates ausgemerzt werden sollte.

Der Performance auf der PlayStation 5 läuft nicht perfekt, aber besser als auf der Xbox Series X. Weiter beanstanden die Technikexperten die Gesichtsanimationen und gehen auf weitere grafische Probleme im Spiel ein.

Die komplette ausführliche Analyse könnt ihr euch hier anschauen: