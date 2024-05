Immortals of Aveum: AMD FSR 3 Update verfügbar

Autor:, in / Immortals of Aveum

Das AMD FSR 3 Update für Immortals of Aveum ist verfügbar!

Am vergangenen Wochenende wurde das AMD FSR 3 und HDR-Update für Immortals of Aveum veröffentlicht. Immortals of Aveum ist somit der erste Konsolentitel, der AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) unterstützt.

Das Update ist für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Immortals of Aveum könnt ihr dazu via Xbox Game Pass Ultimate und EA Play spielen.