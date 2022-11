Insurgency: Sandstorm: Doppeltes EP-Wochenende gestartet

Der Entwickler New World Interactive gewährt Spielern die Gelegenheit, an diesem Wochenende die doppelten Erfahrungspunkte in Insurgency: Sandstorm zu verdienen.

Das Event mit den doppelten EP läuft bereits und dauert bis Montag, den 28. November um 17:00 Uhr unserer Zeit an.

Nur einen Tag später, also ab dem 29. November, wird Insurgency: Sandstorm im Katalog des Xbox Game Pass über Cloud und Konsole spielbar sein.