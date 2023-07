IO Interactive: Neues Studio in Großbritannien eröffnet

Autor:, in / IO Interactive

IO Interactive kündigt die Eröffnung eines neuen Studios in Großbritannien an.

IO Interactive hat eine neue Lizenz zum Entwickeln von Videospielen vergeben, wenn man so will. Wie das für die Hitman-Reihe bekannte Studio heute bekannt gab, expandiert man mit der Eröffnung eines neuen Studios nach Brighton, Großbritannien.

Das neue Team von IOI Brighton sei bereits an der Südküste Englands tätig, wie es heißt. Und auch dort folgt man der Firmenphilosophie, bei der jedes Studio an jedem Projekt unabhängig vom Standort aus arbeiten wird. Damit bringt man auch Project 007 nach Großbritannien, wo an der ersten James-Bond-Origin-Story gearbeitet wird.

Insgesamt sind damit fünf Studios in die aktive Entwicklung von Project 007, Project Fantasy und HITMAN beteiligt.

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive, sagte dazu: „Wir sind sehr stolz und freuen uns, unser nächstes Studio in Brighton zu eröffnen, wo wir ein enormes Potenzial sehen, unser unglaubliches Team zu erweitern und die besten Talente aus der aufregenden britischen Entwicklerszene anzuziehen. Wir sind begierig darauf, unsere Aktivitäten zu neuen Ufern zu erweitern und glauben, dass IOI Brighton ein äußerst attraktives Ziel für Entwickler aller Sparten ist.“