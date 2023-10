IO Interactive: HITMAN-Entwickler feiert 25-jähriges Bestehen

Der unabhängige Videospielentwickler und Publisher IO Interactive, der unter anderem hinter dem international gefeierten HITMAN-Franchise, der kommenden James-Bond-Origin-Story Project 007 sowie Project Fantasy steht, feiert sein 25-jähriges Bestehen.

Eine spezielle Website nimmt die Fans mit auf eine Reise in die Vergangenheit, zurück zur Gründung des Studios am 16. September 1998, und bietet einzigartige Einblicke in die Kultur von IO Interactive und die Art und Weise, wie seine Anfänge die Zukunft des Unternehmens prägen.

Zu feiern gibt es eine ganze Menge, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. IO Interactive und seine Teams lassen ihre geballte Kreativität in jedes Spiel fließen, das sie in Angriff nehmen.

Aktuell stehen neue Inhalte für Hitman: World of Assassination an, sowie ein Rückblick auf eines der beliebtesten Spiele der HITMAN-Reihe, Hitman: Blood Money.

Eine Event-Reihe zum Abfeiern in Hitman: World of Assassination

Die Spieler sind eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und eine Reihe an In-Game-Events zu genießen. Die beiden Missionen „Bad Boy“ und „The Food Critic“ feiern ihre Rückkehr und sind zwischen dem 13. und 23. Oktober, respektive dem 20. und 30. Oktober verfügbar.

Hitman: World of Assassination bietet Spielern im Oktober zudem neue Herausforderungen und eine Auswahl cooler neuer Anzüge zum Freischalten. Das Halloween-Event „The Mills Reverie“ wird am 26. Oktober wieder stattfinden. Am selben Tag beginnt die Herausforderung „Codename 47“, bei der die Fans einen Retro-Skin und einen Anzug für Agent 47 freischalten können. Am 27. Oktober können Livestream-Fans einen exklusiven Purple Streak Suit als Twitch-Drop erhalten, während sie ihren Lieblings-Content-Creatoren zusehen.

Hitman: Blood Money Reprisal erscheint noch in diesem Jahr für Android, iOS und Switch

Hitman: Blood Money, in dem Agent 47 sich mit seiner Vergangenheit sowie dem „Franchise“ auseinandersetzt, einer rivalisierenden Organisation der International Contract Agency, wurde seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2006 bereits als Remaster auf viele Plattformen portiert. Hitman: Blood Money Reprisal, eine neue Version des Spiels, die von Feral Interactive in Zusammenarbeit mit IO Interactive entwickelt und veröffentlicht wurde, wird bald auch für Android- und iOS-Geräte sowie für Nintendo Switch erscheinen.

IO Interactive möchte eine großartige Gaming-Erfahrung für alle Spieler schaffen, egal ob sie zum ersten Mal eins ihrer Games erleben oder langjährige Fans sind. Diejenigen, die Hitman: Blood Money bereits kennen, haben die Chance, das Spiel unterwegs erneut zu erleben, während Neulinge das berühmte Infiltrations-Gameplay aus erster Hand erfahren können. Hitman: Blood Money Reprisal wird diesen Herbst für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht, die Switch-Version folgt im Winter.

Die neueste Elusive Target-Mission steht vor der Tür

Spieler von Hitman: World of Assassination kommen am 27. Oktober in den Genuss der nächsten Elusive Target-Mission namens The Drop. Es gilt einen internationalen DJ zu eliminieren, der sich ein zweites Standbein als Drogenbaron aufgebaut hat und dem weltbekannten Star-DJ Dimitri Vegas nachempfunden ist.

Für begrenzte Zeit können Spieler sich dieses einzigartigen Auftrags annehmen. Es liegt an ihnen, einen der zahlreichen Wege zu finden, um Agent 47 in einen Berliner Club einzuschleusen und die Bedrohung durch den doppelgesichtigen Musiker zu beseitigen.