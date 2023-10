Call of Duty: Warzone: DMZ-Beta soll weiterhin unterstützt werden

Auch wenn DMZ für Call of Duty Warzone kein Thema im nächsten Livestream sein wird, verspricht Activision den Modus weiterhin zu unterstützen.

Activision wird diese Woche im Call of Duty Next Livestream weitere Inhalte zu Call of Duty: Modern Warfare III enthüllen, darunter für den Battle Royale Modus Warzone.

Im Vorfeld ließ der Publisher die Fans aber wissen, dass eine Sache kein Thema der Show sein wird: der DMZ-Modus.

Über die Social-Media-Plattform X versprach man aber dennoch weiteren Support.

Activision sagte: „Obwohl DMZ diese Woche nicht auf der CODNext präsentiert wird, freuen wir uns, mitteilen zu können, dass wir die DMZ-Beta weiterhin unterstützen werden. Spieler werden weiterhin die Möglichkeit haben, Al Mazrah, die Ashika-Insel und Vondel zu infiltrieren – sowie Gebäude 21 und…“

Der Livestream von Call of Duty Next wird am Donnerstag um 18:00 Uhr stattfinden.