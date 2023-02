Kerbal Space Program 2: Early Access Gameplay-Trailer hebt ab

Im neuen Early Access Gameplay-Trailer zu Kerbal Space Program 2, der heute veröffentlicht wurde, lädt Intercept Games Spielerinnen und Spieler dazu ein, nach den Sternen zu greifen und dabei (gelegentlich) spektakulär abzustürzen – alles im Namen der Weltraumerforschung!

Spieler übernehmen die Führung bei der Konstruktion verschiedener Raumfahrzeuge, Raumschiffe und anderer Gerätschaften, während sie nebenbei die Grundlagen der Raketenwissenschaft erlernen. Die Spieler bauen Raumfahrzeuge, die stark genug sein müssen, um die äußeren Grenzen des Kerbal-Heimatsystems zu erreichen. Was kann dabei schon schiefgehen?

Kerbal Space Program 2 bietet über 350 neue und anpassbare Teile, einen verbesserten Einstieg, um Spieler:innen das nötige Wissen zu vermitteln, damit sie in der Raumfahrt glänzen können, sowie abwechslungsreiche außerirdische Umgebungen zum Erforschen. All diese Inhalte werden mit Beginn der Early Access-Phase am 24. Februar auf Steam, im Epic Game Store und in anderen Shops erhältlich.

Kerbal Space Program 2 erscheint zu einem späteren Zeitpunkt auch für Xbox und PlayStation.