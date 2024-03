Kino, Serien & TV: Fallout-Serie fast wie Fallout 5 sagt Produzent

Bis wir alle das nächste Fallout spielen werden, dürften noch viele Jahre vergehen. Bethesda Game Studios arbeitet vorher noch an The Elder Scrolls VI, was ebenfalls noch viele Jahre benötigen wird, ehe Rollenspielfans es zu Gesicht bekommen.

Zumindest im Falle von Fallout 5 könnte es einen Ersatz in Form der Amazon-Serie geben, die am 12. April via Prime Video zu sehen sein wird.

Executive Producer Jonathan Nolan sprach mit Total Film über die Serie. Er vergleicht sie mit Batman. Im Universum des Dunklen Ritters gebe es keine kanonische Version, wodurch man seine eigenen Geschichten erfinden kann. So ähnlich sei es auch bei Fallout. Die Serie sei den Spielen ähnlich und fast schon wie ein Fallout 5.

Nolan sagte: „Fallout kommt in meiner Karriere der Arbeit an der Batman-Adaption am nächsten, bei der es so viele Geschichten im Batman-Universum gibt, dass es keine kanonische Version davon gibt, so dass man frei ist, seine eigene zu erfinden. Jedes der [Fallout-]Spiele ist eine eigenständige Geschichte – eine andere Stadt, ein anderer Protagonist – innerhalb der gleichen Mythologie. Unsere Serie steht in Beziehung zu den Spielen, so wie die Spiele in Beziehung zueinander stehen. Es ist fast so, als wären wir Fallout 5. Ich will nicht anmaßend klingen, aber es ist nur eine nicht-interaktive Version davon, oder?“

Todd Howard von Bethesda bestätigte bereits im November, dass die Fallout-Serie Teil des offiziellen Kanons sei.