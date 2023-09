Kino, Serien & TV: Trailer zum Horrorfilm Five Nights at Freddy’s

Der offizielle Trailer zum Horrorfilm Five Nights at Freddy’s ist eingetroffen und lehrt euch das Fürchten. Kinostart ist im Halloween-Monat.

Der neue Trailer zu Five Nights at Freddy’s stellt die Frage danach, ob ihr fünf Nächte lang überleben könnt. Das müssen in diesem Horrorfilm die von Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Mary Stuart Masterson und Matthew Lillard gespielten Charaktere herausfinden.

Im Zentrum der Handlung steht ein Sicherheitsmitarbeiter, der seine erste Nachtschicht bei Freddy Fazbear’s Pizza antritt und schnell feststellen muss, dass der Job vielleicht nicht ganz so easy ist, wie er sich das dachte.

Kinostart für Five Nights at Freddy’s ist am 27. Oktober 2023, also kurz vor Halloween.