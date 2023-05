Autor:, in / LG Electronics

LG Electronics kündigt einen neuen UltraGear-Gaming-Monitor mit einer gebogenen 49-Zoll-Bildschirmgröße an.

LG Electronics (LG) hat seinen neuesten Monitor aus der UltraGear Gaming-Serie (Modell 49GR85DC) vorgestellt: Der gebogene 49-Zoll-Bildschirm hat ein Seitenverhältnis von 32:9.

Das entspricht einer Größe von zwei 16:9-Bildschirmen nebeneinander – optimale Voraussetzungen für Gaming der ganz besonderen Art.

Dafür sorgt auch die sehr hohe Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, die eine erstklassige Bildqualität und ein intensives, flüssiges Spielerlebnis garantiert. Der 49GR85DC wurde speziell für Gamer entwickelt, eignet sich dank seiner fortschrittlichen Multitasking-Funktionen und des extrabreiten Bildschirms aber auch für informative oder andere entertainende Inhalte.

Der neue UltraGear-Gaming-Monitor liefert nicht zuletzt dank seines 49-Zoll-Panels mit Dual-QHD-Auflösung (5.120 x 1.440) und einer 1000R-Krümmung scharfe, lebendige Bilder, die das komplette Sichtfeld des Nutzers ausfüllen.

Die Kombination aus enormer Bildschirmbreite und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz trägt dazu bei, dass sich die Gamer in einer größeren Spielumgebung bewegen, die realer und dynamischer wirkt. So entsteht ein reaktionsschnelleres Spiel.

„Da sich der Markt für Gaming-Monitore weiterentwickelt und wächst, steigt auch die Nachfrage nach großflächigen Displays mit hohen Bildwiederholraten und hervorragender Bildqualität“, erklärt Seo Young-jae, Senior Vice President und Leiter der IT Business Unit der LG Electronics Business Solutions Company.

Der 49GR85DC ist VESA DisplayHDR 1000-zertifiziert und verfügt über ein Kontrastverhältnis von 3000:1. Dabei beträgt die Spitzenhelligkeit 1.000 Nits. Sie sorgt für lebendige Farben und tiefe, nuancierte Schwarztöne. Das dreiseitige, nahezu randlose Design des Monitors ermöglicht den Gamern vollen Konzentrationsfokus, während sie gegen Gegner kämpfen oder ihre virtuellen Lieblingswelten erkunden.

Der 49GR85DC bietet darüber hinaus eine Reihe von Multitasking-Funktionen, mit denen seine Besitzer die Vorteile des länglichen Bildschirms im Seitenverhältnis 32:9 voll ausschöpfen können.

Der UltraGear unterstützt die Modi Picture-in-Picture (PIP) und Picture-by-Picture (PBP). Mit dem PIP-Modus lassen sich Inhalte von einem zweiten angeschlossenen Gerät in einem schwebenden Fenster anzeigen. Der PBP-Modus wiederum ermöglicht es, mit mehreren geöffneten Fenstern gleichzeitig zu arbeiten, indem er den Bildschirm in zwei separate Abschnitte unterteilt.

„Der neue LG UltraGear ist ein vielseitiger Premium-Bildschirm, der zwar für das Gaming entwickelt wurde, aber auch für anspruchsvolles Multitasking geeignet ist. Er zeigt unsere Stärke, die vielfältigen Bedürfnisse der heutigen Verbraucher zu bedienen“, erklärt Seo Young-jae.

Wichtig für Gamer und Multitasker: die Konnektivität des neuen Monitors über DisplayPort 1.4 und HDMI 2.1, die ein reibungsloses Gaming mit 240 Hz in Dual-QHD-Auflösung ermöglicht.

Ein noch immersiveres Spielerlebnis gelingt durch die LED-Hexagon-Hintergrundbeleuchtung und die Unterstützung von DTS Headphone:Xe, einer innovativen Audiolösung, die über kabelgebundene Kopfhörer einen herausragenden dreidimensionalen Klang liefert.

Der neue UltraGear-Gaming-Monitor ist ab sofort in den USA erhältlich und wird noch in diesem Monat in den wichtigsten Märkten Europas eingeführt. Asien folgt zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres.