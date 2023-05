Autor:, in / Xbox Game Pass

Ab sofort können sich alle Xbox Game Pass-Abonnenten ein neues Spiel herunterladen und es auf der Xbox, dem PC und in der Cloud spielen.

Alles neu macht der Mai, also freut euch auf ein neues Spiel im Xbox Game Pass von CyberConnect2. Im Abo enthalten ist ab sofort das Rollenspiel: Fuga: Melodies of Steel 2, das Smart Delivery und Play Anywhere unterstützt.

Den Download im Microsoft Store erreicht ihr wie gewohnt über den folgenden Link:

Xbox Game Pass – Mai 2023

11. Mai 2023 – Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Konsole und PC)

Des Weiteren wurde bekannt gegeben, wann FIFA 23 im EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Abo loskicken wird und welche Spiele in Kürze entfernt werden.