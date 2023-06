Like a Dragon: Infinite Wealth: Fortsetzung erscheint im Frühjahr 2024

Like a Dragon: Infinite Wealth ist der bereits angekündigte achte Teil von Ryu Ga Gotokus Flagship-Reihe und erscheint im Frühjahr 2024.

SEGA und Ryu Ga Gotoku (RGG) haben beim Xbox Games Showcase einen ersten Teaser ihres anstehenden RPG-Abenteuers Like a Dragon: Infinite Wealth.

Es erscheint im Frühjahr 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Like a Dragon: Infinite Wealth ist eine direkte Fortsetzung zu Yakuza: Like a Dragon, wo eine Reihe unerwarteter Ereignisse zu zwei legendären Ex-Yakuza, Kasuga Ichiban und Kazuma Kiryu, als spielbare Doppelprotagonisten führt.

Der Enthüllungs-Trailer zu Like a Dragon: Infinite Wealth verrät, was sich Ichiban dieses Mal eingebrockt hat: