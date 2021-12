Loot River: Kostenlose Demo für Xbox verfügbar

straka.studio hat heute mit Unterstützung von SUPERHOT PRESENTS und dem Slovak Arts Council eine Demo für ihr kommendes inselübergreifendes Action-Roguelike Loot River veröffentlicht.

Loot River, das nächstes Jahr für PC und Xbox erscheinen soll, lässt die Spieler auf der Suche nach Wissen und Beute einen außerirdischen Fluss hinunterfahren.

Loot River Demo für Xbox herunterladen – kostenlos

Loot River ist ein Dungeon-Crawling-Action-Roguelike, das in einer Reihe von prozedural generierten Labyrinthen spielt und die spannenden Echtzeit-Kämpfe und den Dark-Fantasy-Stil von Dark Souls mit den räumlichen Block-Shifting-Puzzles von Tetris kombiniert.

In dieser Demo können die Spieler das Tutorial und zwei kürzere Levels durchspielen. Während das komplette Spiel prozedural generiert wird, ist diese Demo auf einen Seed beschränkt, um den Spielern einen Vorgeschmack auf die einzigartige Inselverschiebungsmechanik und das Kampfsystem von Loot River zu geben.

Bewaffnet mit der Macht des Relikts können die Spieler den Boden unter sich verschieben und schwimmende Ruinen in einer Reihe von Kachelpuzzles zusammenschieben.

Auf ihrem Weg durch die endlosen Katakomben treffen die Spieler auf Bestien, verirrte Reisende und Endgegner. In diesen kosmischen Grotten gibt es eine Fülle neuer Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu entdecken sowie unheiliges Wissen für permanente Upgrades auszugraben.

Angezogen von den Scherben eines unheiligen Relikts, befinden sich die wandernden Nomaden in einem ewigen Kreislauf von Leben und Tod und verlieren ihren Verstand, während sie durch endlose parallele Realitäten reisen und sich gegenseitig verschlingen, um das Wissen ihrer Mitreisenden zu absorbieren. Keine Reise gleicht der anderen, während unzählige verlorene Seelen durch den Loot River treiben.

Miro Straka sagte: „Loot River wird erst 2022 erscheinen, aber ich wollte den Spielern die Möglichkeit geben, schon vorher zu sehen, was das Spiel zu einer so einzigartigen Variante des Roguelike-Genres macht. Das vollständige Spiel wird eine Menge mehr Biome, Bosse, Monster, Upgrades und prozedural generierte Dungeons haben – ein Feature, das in dieser Demo deaktiviert ist, um nicht zu viel zu verraten. Wir würden jetzt gerne das Feedback der Spieler hören, um sicherzustellen, dass Loot River so ausgefeilt wie möglich ist, wenn es nächstes Jahr auf Xbox und PC erscheint.“