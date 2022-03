Marvel’s Guardians of the Galaxy: Making-of-Video feiert Xbox Game Pass Veröffentlichung

Marvel’s Guardians of the Galaxy präsentiert euch heute die Arbeiten und ein Making-of-Video zum Performance Capture. Das Spiel ist ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich.

Marvel’s Guardians of the Galaxy feiert heute seine Ankunft im Xbox Game Pass! Das Spiel ist für alle Game Pass-Abonnenten (Xbox & PC) und sogar via Cloud spielbar.

Nun hat das Studio hinter der Entwicklung ein neues Making-of-Video veröffentlicht, um euch die Arbeiten am Performance Capture genauer vorzustellen. Im Video gibt es somit einen tiefen Einblick in die Entwicklung des Spiels: