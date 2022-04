Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP veröffentlicht

Bislang unveröffentlichte Tracks aus dem mehrfach preisgekrönten Videospiel Marvel’s Guardians of the Galaxy zum Streamen verfügbar

Ab heute können sich Alien-Techno-Fans die elektronische Musik anhören, die auf Knowhere in Marvel’s Guardians of the Galaxy aus den Lautsprechern schallt.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP (Original Video Game Soundtrack) umfasst vier EDM-Tracks mit Breaks, Beats, außerweltlichem Gesang und einem Bass, der jeden Dancefloor in jeder Galaxie rockt.

Außerdem enthält die EP auf Wunsch vieler Fans auch die Musik vom “Huddle” – die sich steigernde, hymnische Power-Rock-Nummer – sowie die vom Spaghetti-Western beeinflusste Musik im Karaoke-Showdown mit dem berüchtigten Schmuggler Lipless.

Die Welcome to Knowhere EP kann hier angehört werden: https://hollywoodrecs.co/WelcomeToKnowhere.

Alle Tracks wurde von dem BAFTA- und IVOR NOVELLO-nominierten Komponisten Richard Jacques geschrieben, eingespielt und produziert. Die Bonus-EP ist ab dem 8. April 2022 auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar.

Vollständige Tracklist, mit Anmerkungen von Richard Jacques:

Bizarre Bazaar – “Intergalaktische Synth-Vibes treffen auf harte, heavy Breaks”

– “Intergalaktische Synth-Vibes treffen auf harte, heavy Breaks” Nice Try, Terran – “Hypnotischer Alien-Techno mit außerirdischen Trance-Stimmen”

– “Hypnotischer Alien-Techno mit außerirdischen Trance-Stimmen” Mantlo’s Bar – “Rockets Lieblingsladen. Heftige Industrial-Breaks mit exotischem Astralgesang”

– “Rockets Lieblingsladen. Heftige Industrial-Breaks mit exotischem Astralgesang” The Collectors Emporium – “Faszinierende New-Age-Klangwelten mit Ethno-Wind”

– “Faszinierende New-Age-Klangwelten mit Ethno-Wind” Showdown With Lipless – “Spaghetti-Western-Duell mit dem Hauptthema der Guardians”

– “Spaghetti-Western-Duell mit dem Hauptthema der Guardians” The Huddle – “Inspirierender Stadionrock mit mitreißendem Gesang der Menge”

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Welcome to Knowhere EP (Original Video Game Soundtrack) vervollständigt die Ingame-Musik von Marvel’s Guardians of the Galaxy und gesellt sich zu dem bereits veröffentlichten, originalen Orchestersoundtrack, dem Album der Band Star-Lord und der lizenzierten Playlist mit Songs aus den 80ern.

Marvel’s Guardians of the Galaxy ist für die Konsolen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, sowie für PC und GeForce NOW erhältlich. Für Nintendo Switch ist das Game als Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud-Version verfügbar. Außerdem kann das Spiel im Xbox Game Pass gespielt werden. Let’s rock!