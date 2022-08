Marvel’s Midnight Suns: Comic-Geschichtsstunde zu Doctor Strange

In einem neuen Marvel’s Midnight Suns-Video wird auf die Geschichte vom Meister der mystischen Künste, Doctor Strange, eingegangen.

Die Veröffentlichung von Marvel’s Midnight Suns rückt immer näher, passend hierzu werden nacheinander die Marvel-Helden vorgestellt.

Diesmal ist der Meister der mystischen Künste, Doctor Stephen Strange, an der Reihe. Viele dürften seinen Ursprung bereits aus dem MCU kennen, in den Comics verhält sich jedoch einiges unterschiedlich.

Seinen ersten Auftritt hat Doctor Strange in den Strangetales 1963 und er wurde oft als experimenteller Charakter benutzt, um beispielsweise die Grenzen der Comics in Richtung des Horrorgenres auszuweiten. Er ist einer der besten Chirurgen der Welt, immens arrogant und immer auf der Suche nach der nächsten medizinischen Herausforderungen, um seine Dienste zu absurden Preisen anzubieten.

Nach einem tragischen Autounfall, mit massiven Nervenschäden in beiden Händen, kann er jedoch nicht mehr als Chirurg praktizieren und begibt sich überall auf der Welt auf die Suche nach Heilung. Auf dieser Suche landet er schlussendlich beim obersten Zauberer des Universums 616 und geht bei ihm in die Lehre. Während seiner Ausbildung lernt er die mystischen Künste und Kampfkünste kennen.

Später lässt er sich dann im Sanctum Sanctorum in New York nieder und verteidigt die Welt von dort aus gegen alle möglichen Monster, Dämonen und Widersacher, die die menschliche Vorstellungskraft übersteigen.

Auf seinem Weg arbeitet er mehrfach mit verschiedenen Marvel Charakteren zusammen und hat stets seinen Freund Wong an seiner Seite. Er ist Mitglied in verschiedenen Teams, wie beispielsweise den Avengers und ist auch Anführer der Defenders.

Einige seiner Begegnungen sind deutlich experimenteller als andere, zu den bekannteren gehören Gegner wie Dormamu aus der Dimension der Dunkelheit oder Dr. Doom, bekannt aus den Fantastischen Vier. Weniger bekannt ist, dass Doctor Strange auch mehrere Aufeinandertreffen mit Dracula hatte und an einem Punkt seiner Geschichte sogar die Welt kurzzeitig von allen Vampiren befreit (Ruhe in Frieden Edward Cullen).

Nachdem Doctor Strange selbst zum obersten Zauberer des Universums 616 wird, widmet er sich der Ausbildung neuer Zauberer innerhalb der von ihm gegründeten Strange Academy. Selbst der Tod hat Schwierigkeiten, Doctor Strange zu bezwingen, wie in einer Comicreihe nachzulesen ist. Doctor Strange wird eines Tages tot an der Türschwelle zum Sanctum Sanctorum aufgefunden ohne all seine Artefakte und seine Hände wurden ebenfalls entfernt. Kurz darauf öffnet sich ein Portal, dass einen jüngeren Strange zum Vorschein bringt, der dabei hilft den Mord aufzuklären. Nachdem der Übeltäter gestellt wurde, spricht der junge Strange einen Zauber, der den Körper von Kaecilius nutzt, um Doctor Strange zu heilen.

Sobald der oberste Zauberer wieder unter den Lebenden weilt, wird das Universum erneut gerettet, jedoch muss Doctor Strange daraufhin zurück ins Jenseits.

Falls ihr noch mehr über Doctor Strange und seine Geschichte im Marvel-Universum erfahren möchtet, könnt ihr euch hier das Marvel’s Midnight Suns-Video anschauen:

Marvel’s Midnight Suns kann dazu bereits vorbestellt werden: