Microsoft: Mobil- und PC-Geschäft Grund für Activision-Übernahme

Autor:, in / Microsoft

Was hat Microsoft dazu bewogen, mit der Übernahme von Activision Blizzard den größten Deal in der Videospielgeschichte in Gang zu bringen?

Wie der Deal zustande kam und was dahintersteckte, darüber hat Xbox-Chef Phil Spencer mit Bloomberg gesprochen.

Wie Phil Spencer erzählte, wollte man die Menschen vor allem auf den Handys erreichen. Schließlich ist es die Plattform für Videospiele mit einer halben Milliarde Menschen die größte und Microsoft selbst hatte auf dem Sektor bisher wenige Erfolge.

„Als wir darüber nachdachten, wozu wir heute in der Lage sind und wohin wir gehen müssen, stellte sich heraus, dass die größte Spieleplattform der Welt das Mobiltelefon ist. Eineinhalb Milliarden Menschen spielen auf Mobiltelefonen.“ „Und ich denke, es ist bedauerlich, dass wir als Microsoft dort keine eigene Plattform haben. Als Spielehersteller, der von Konsolen und PCs kommt, haben wir nicht viele kreative Fähigkeiten, die zu erfolgreichen Handyspielen geführt haben.“ „Wenn man schon zu lange in der Videospielbranche unterwegs ist, kennt man die meisten Entwickler da draußen und weiß daher, welche Teams gut zu dem passen könnten, was wir vorhatten.“ „Aber wir begannen die Diskussionen, zumindest intern, mit Activision Blizzard über die Möglichkeiten, die sie auf dem Handy hatten, und dann mit Blizzard auf dem PC. Das waren die beiden Dinge, die unser Interesse geweckt haben.“

Und wie sieht das Konsolengeschäft in zehn Jahren aus? Spencer sagte, auch wenn er selbst Konsolen mit einem Fernseher verbinde, weiß er natürlich, dass auf viel mehr Bildschirmen gespielt wird.

„In meinem Kopf setze ich das Spielen auf Konsolen mit dem Spielen auf einem Fernseher gleich. Aber die Leute spielen auf jeden Fall auf mehr Bildschirmen, und ich denke, wenn wir als Plattform das nicht als Teil unserer Strategie übernehmen, tun wir etwas gegen die Wünsche unserer Kunden.“