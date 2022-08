NBA 2K23: Neue Spielarten in Mein TEAM eröffnet

2K ermöglicht einen detaillierten Blick auf neue Spielelemente und Updates für die ‚Mein TEAM‘-Komponente von NBA 2K23, darunter neue Karten und Belohnungen, die Einführung von Triple Threat Online: Koop und der Verzicht auf Verträge.

Auch das jährliche $250.000 MyTEAM Unlimited Tournament kehrt zurück, separat auf PlayStation 4/Xbox One und PlayStation 5/Xbox Series X|S.

„Wir haben in diesem Jahr einige sehnlichst erwartete Änderungen in Mein TEAM implementiert, die unserer Community sehr am Herzen lagen. So verzichten wir zum Beispiel auf Verträge und ermöglichen den Spieler*innen mit Triple Threat Online: Co-Op erstmalig, sich zusammen mit Freund*innen online im kooperativen 3v3-Spiel zu messen“, erklärt Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. „Und wir freuen uns schon jetzt auf spannende Matches, wenn in unserem jährlichen $250.000 MyTEAM Unlimited Tournament die besten NBA 2K-Spieler*innen gegeneinander antreten und ihr Können auf dem virtuellen Court zeigen!“