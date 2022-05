Microsoft: Neuer Xbox Portfolio-Manager angestellt

Microsoft investiert weiter in seine Xbox-Sparte und hat einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Christopher Lee soll in Zukunft die Geschicke des Xbox-Portfolios leiten. Er wurde offiziell als General Manager XBOX Portfolio und Partner Marketing angestellt.

Christopher Lee hat zuvor sechs Jahre bei der Streaming-Plattform Netflix in deren Videospiel-Bereichen zugebracht. Unter anderem als Head of Interactive Games und Head of Game Sourcing, womit er z.B. an Serien wie The Witcher und Arcane mitgewirkt haben dürfte. Davor war er CEO beim Publisher En Masse Entertainment, die früher als Bluehole Interactive bekannt waren. Der Mann bringt also durchaus Erfahrung aus der Videospielindustrie mit.

Sein Job als Portfolio Manager dürfte so aussehen, dass er plant, welche Spiele zu welchem Zeitpunkt erscheinen, und an welchen Genres es Xbox evtl. noch mangelt. Die Aufgaben belaufen sich grundsätzlich darauf, das finanzielle Risiko von Microsoft zu senken und den Wettbewerb im Auge zu behalten, sowie die Partnerschaften zu pflegen oder neue aufzubauen.

Ob dadurch die Zeiträume zwischen großen Veröffentlichungen der Xbox Game Studios beeinflusst werden und neue Partnerschaften gegründet werden, wird die Zeit zeigen.