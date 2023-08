Minecraft: Teenage Mutant Ninja Turtles DLC ist da

Wer von euch noch immer gerne Minecraft spielt, der kann sich jetzt das Teenage Mutant Ninja Turtles DLC sichern.

Mojang verkündet: „Zieh das Halstuch deines Lieblings-Ninja Turtle an in 57Digitals blockiger Feier des Cartoons von 1987, der jedes Kind dazu brachte, sein eigenes Renaissance-Reptil zu adoptieren. Spiele als Leo, Raph, Mikey oder Donnie, während sie es mit dem Shredder und seinem bösen Foot Clan in New York City an sechs ikonischen Schauplätzen aufnehmen – von der Innenstadt des Big Apple und der Kanalisation bis hin zum Channel 6-Gebäude und der Dimension X (autsch!).“

Euch erwarten zahlreiche Extras und neun herausfordernde Bosskämpfe mit bekannten Gegnern wie Leatherhead, Bebop, Rocksteady, Krang und natürlich: Shredder selbst. Der DLC enthält außerdem satte 16 Charakter-Skins – vier davon basieren auf dem brandneuen TMNT-Film: Mutant Mayhem. Außerdem gibt es 14 Turtles-Charaktererstellungs-Gegenstände, die im Ankleideraum erhältlich sind.