Minecraft: Trails & Tales ist offizieller Name für Update 1.20

In der Premierenfolge von Minecraft Monthly wurde der Name des nächsten Updates enthüllt. Es wird Trails & Tales heißen und später in diesem Jahr erscheinen.

Mojang kündigte das Update im Oktober im Rahmen der MineCon lediglich unter seiner Versionsnummer 1.20 an.

Wie gewohnt, wird auch Trails & Tales Update einem Thema folgen. In diesem Fall dreht es sich um Selbstentfaltung, Kreativität, intrinsische Motivation der Spieler und schließlich das Erzählen von Geschichten und dem Bau von Welten.

Mojang beschreibt das Update wie folgt:

„Der Name steht für die Reise, auf die uns Minecraft mitnimmt, und die einzigartigen Geschichten, die jeder von uns mitbringt. Manchmal ist diese Reise wörtlich zu nehmen, wie der Ritt zum Horizont auf einem Kamel mit deinem besten Freund. Ein anderes Mal ist sie eher metaphorisch, wie das Erlernen des Ausweichens vor feindlichen Mobs oder das Ausarbeiten eines intelligenten Bergbausystems. Wie auch immer ihr euch entschieden habt, Minecraft zu spielen, am Ende der Reise werdet ihr eure ganz eigene Geschichte haben, die dazugehört. Wir lieben es, sie zu hören, und wir hoffen, dass Trails & Tales euch dazu ermutigt, noch mehr Minecraft-Geschichten zu erzählen, die ihr mit der Welt teilen könnt!“

In der Bedrock Beta können Spieler bereits Teile des Updates als Snapshot ausprobieren. Details dazu haben wir euch in dieser Meldung erzählt.

