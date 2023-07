Mobile-Gaming: Vorregistrierung zu Monster Hunter gestartet

Das Mobile-Spiel Monster Hunter Now erscheint am 14. September 2023, die Vorregistrierung mit gestaffelten Boni hat begonnen.

Das Handyspiel Monster Hunter Now, von Niantic und Capcom, erscheint weltweit am 14. September. Interessierte Jäger können sich schon jetzt kostenlos im App Store und bei Google Play für das Spiel vorregistrieren. Registrierte Spieler erhalten zum Start des Spiels spezielle Ingame-Boni, die sich mit zunehmender Anzahl an Vorregistrierungen verbessern.

In Monster Hunter Now schlüpfen Spieler in die Rolle von Jägern. Fans der Monster Hunter-Reihe werden sich sofort zu Hause fühlen. Monster Hunter Now kombiniert die klassischen Monster Hunter-Mechaniken, wie das Jagen von riesigen Monstern, das Aufwerten der eigenen Ausrüstung und den steigenden Schwierigkeitsgrad der Monster, mit der Erkundung der echten Welt. Die Jagd auf die mächtigsten Monster erfordert Teamwork. Deswegen können Jäger mit bis zu drei weiteren Spieler auf die Jagd gehen.

Das Spiel ist dabei auch für Neueinsteiger und Monster Hunter Neulinge zugänglich und bietet allen die Möglichkeit sich direkt in die Action zu stürzen.

Weitere Informationen zu den Boni für die Vorregistrierung sind hier verfügbar.

Diese Boni werden für alle Spieler zum Start freigeschaltet, WENN sich genügend interessierte Spieler für das Spiel vorregistrieren:

500.000 Personen: 10x Trank und 3x Paintball

1.000.000: Gründermedaille und 3x Wanderkiesel

2.000.000: 2x Spezielles Vorbesteller-Makeup und 500 Plätze extra Item-Box-Slots

3.000.000: 2x Spezielle Vorbestellung Make-up und 3x Ticket für doppelte Belohnungen

5.000.000: 10k Zenny und eine weitere Erweiterung der Item-Box um 500 Slots

Die Boni bieten eine Reihe von Vorteilen. Paintballs werden verwendet, um Monster zu markieren, denen Jäger auf ihren Reisen begegnen, damit sie später gejagt werden können. Die Gründermedaille ist eine optische Auszeichnung, die nur für vorregistrierte Spieler verfügbar ist. Der Wunderkiesel erweitert den Zugang zu Monstern und Sammelpunkten, während das spezielle Vorbesteller-Makeup verwendet werden kann, um Charaktere optisch zu personalisieren.

Offizielle Liste der Monster und Waffen

Great Jagras

Kulu-Ya-Ku

Pukei-Pukei

Barroth

Great Girros

Tobi Kadachi

Jyuratodus

Paolumu

Anjanath

Rathian

Legiana

Rathalos

Diablos

Zu den Waffen, die Jäger in Monster Hunter Now einsetzen können, gehören:

Schwert & Schild

Großschwert

Langschwert

Hammer

Leichtes Bogengewehr

Bogen

Niantic und Capcom haben heute Morgen ein spezielles Video mit neuen Informationen zu Monster Hunter Now veröffentlicht. Das Video ist hier verfügbar: