Mortal Kombat 12: Neues Kampfspiel bei NetherRealm in der Entwicklung laut Gerücht

Angeblich arbeitet NetherRealm an einem neuen Mortal Kombat 12-Kampfspiel und nicht Injustice 3 oder ein Marvel vs. DC-Spiel. Der Journalist Jeff Grubb sagte, was er von seinen Quellen gehört habe und somit sei das nächste Spiel von NetherRealm ein weiteres Mortal Kombat-Kampfspiel.

Grund für diese Annahme und das angebliche Vorgehen von Warner Bros. sei die wackelige Zukunft von NetherRealm im Unternehmen. Hierbei würde es dann keinen Sinn ergeben ein Spiel mit zahlreichen teuren Lizenzen zu entwickeln, wenn man bereit ist das Studio zu verkaufen.

Grubb sagt, dass nach allem, was er gehört hat, Mortal Kombat 12 das Spiel ist, an dem NetherRealm als Nächstes arbeitet, wobei WB Games von den Aussichten des Spiels überzeugt ist. Gerüchte über einen Verkauf der internen Studios von WB Games, also NetherRealm, Rocksteady und Monolith Soft, machen seit Anfang des Jahres die Runde. Die Gerüchte kamen nach der Fusion von Discovery und AT&T auf, als man öffentlich die Zukunft von Warner Bros. in der Spielbranche infrage gestellt hat. Im Juni erklärte Warner Bros. dann aber, dass die Gerüchte über einen Verkauf von NetherRealm, den Mortal Kombat-Schöpfern und TT Games unzutreffend seien.