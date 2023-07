Mr. Run and Jump: Neues Gameplay-Material lädt zum Hüpfen ein

Mit Mr. Run and Jump erwartet euch ein Jump’n’Run-Abenteuer in schrillen Neon-Farben.

Bunte Neon-Linien zeichnen sich als Hindernisse und Herausforderungen auf einem relativ dunklen Hintergrund ab. Das zeigt sich jedenfalls im neuen Gameplay-Material, das für Mr. Run and Jump veröffentlicht wurde.

Bei dem unten eingebetteten Video handelt es sich um eine Besprechung des Spiels, das seinen Anfang als hausgemachtes Atari-2600-Spiel nahm. Durch das Video führen Wesley LeBlanc und Brian Shea, die Mr. Run and Jump betrachten und kritisch unter die Lupe nehmen.

Mr. Run and Jump erscheint am morgigen 25. Juli unter anderem für die Xbox One und die Xbox Series X|S.