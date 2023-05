Mr. Run and Jump erscheint noch dieses Jahr für Xbox, PC, PlayStation und Switch.

Atari, eine der weltweit bekanntesten Verbrauchermarken und Hersteller interaktiver Unterhaltung, freut sich Mr. Run and Jump vorzustellen.

Mr. Run and Jump ist ein Action-Plattformer im wahrsten Sinne des Wortes und schickt die Spieler auf eine neonfarbene Reise, bei der nur schnelle Reflexe und geschicktes Manövrieren zum Erfolg gegen tückische Feinde und eine Fülle von wilden Herausforderungen führen.

Der frenetische neue Titel erscheint noch in diesem Jahr für PC über Steam und Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Series X|S sowie Atari VCS.

Mr. Run and Jump wurde ursprünglich im Jahr 2021 als Atari 2600-Spiel von John Mikula, einem Entwickler des Indie-Studios Graphite Lab in St. Louis, entwickelt. Sein präzises Jump’n’Run zeigt, dass die alte 2600-Hardware auch 40 Jahre nach ihrer Veröffentlichung noch in der Lage ist, Bastler und Fans zu begeistern.

Die Teams von Atari und Graphite Lab waren von dem 2600-Titel so begeistert, dass sie sich zusammengetan haben, um eine moderne Version von Mr. Run and Jump zu entwickeln, die das Beste des 2600-Titels für moderne Konsolen und PCs hervorhebt und in eine wunderschöne Farb- und Soundlandschaft einbettet.

„Wir sind begeistert, Mr. Run and Jump den Spielern auf der ganzen Welt vorzustellen“, sagt Matt Raithel, Inhaber und Studioleiter von Graphite Lab. „Umwerfende Animationen, intensives Jump’n’Run und sympathische Charaktere kommen in einem Paket zusammen, das durch die Hilfe und Unterstützung des Teams von Atari noch besser wurde.“

Hauptmerkmale:

Dutzende von einzigartigen Levels in sechs verschiedenen, lebendigen und wunderschön illustrierten Welten

Eine Vielzahl von hinterhältigen Gegnern, jeder mit seinen eigenen Angriffsmustern und Persönlichkeiten

Mehr als 30 Stunden Spielspaß, einschließlich Time Trials, schwer erreichbare Sammelobjekte, Erfolge und vieles mehr

Dank der präzisen Steuerung läuft Mr. Run and Jump so leicht wie Butter

Eine originelle Geschichte über eine veränderte Welt, eine verschlingende Leere und all die Wunder der Reiche der Farben