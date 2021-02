NBA 2K21: Age of Hearoes Saison gestartet

2K kündigte die nächste Season von „Mein TEAM“ für NBA 2K21 auf PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Google Stadia und PC an, die die Alter Egos der Spieler im Kampf der Stars der Modernen Ära gegen die Helden der Goldenen Ära der NBA in den Mittelpunkt stellt.

Ob man in der Modernen Ära als Zion Williamson Dunks in den Korb schmettert oder in der Goldenen Ära als Held Michael Jordan durch die Lüfte gleitet, in der fünften Season von „Mein TEAM“ können die Fans ihre Kräfte mit neuen Spielern, Herausforderungen, Belohnungen und Karten im Heldenthema messen

Season 5 – Age of Heroes setzt die Struktur der ersten Season der Reihe samt Kräften, Fortschritt, Belohnungen und mehr mit zahlreichen neuen Inhalten fort: