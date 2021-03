NBA 2K21: Dieses Wochenende steigt das große NBA All-Star 2021 Event

Autor:, in / NBA 2K21

Nach dem Draft sind die Teams bereit, am 7. März die State Farm Arena in Atlanta zu rocken, wo das alljährliche Kult-Event zum ersten Mal an einem einzigen Tag stattfindet.

Vor dem eigentlichen Spiel stellen einige der besten Big Men und Guards der Liga in der Taco Bell Skills Challenge ihr Können unter Beweis. Hilft Luka Dončić seine NBA 2K21-Gesamtwertung von 93, das Ding zu gewinnen? Oder holt sich mit Chris Paul (88 GES) einer der besten Point Guards überhaupt den Titel?

Außerdem findet vor dem Spiel der MTN DEW 3-Point Contest statt. Wer wird dieses Jahr Schützenkönig? Stephen Curry (98 Dreierwertung) oder eher Devin Booker (86 Dreierwertung), der Champion von 2018? Egal, wer sich die Krone holt, es wird auf jeden Fall ein wahres Fest der Präzision.

In der Halbzeit des NBA All-Star 2021 Game gehört die Bühne dann den sprunggewaltigen Dunkern, die sich beim AT&T Slam Dunk messen. Dieses Jahr sind ein paar neue Gesichter beim Contest dabei. Holt sich der spektakuläre Knicks-Rookie Obi Toppin die Trophäe des besten Highflyers? Oder übertrumpfen ihn die ebenso athletischen Cassius Stanley (Pacers) oder Anfernee Simons (Trail Blazers)? Alle haben in NBA 2K21 beeindruckende Dunk-Wertungen, Spaß ist also garantiert.

Alle Wertungen der Teilnehmer am NBA All-Star 2021 findet ihr in unserem aktuellen Courtside Report: NBA 2K21 – Courtside Report. Außerdem gibt es ein umfangreiches allgemeines Wertungs-Update, das im Spiel schon live geschaltet wurde. Alles Informationen dazu, ebenfalls im Report!

Darüber hinaus ist NBA 2K21 im Xbox Game Pass-Abonnement verfügbar, womit ihr euch selbst zum All-Star küren könnt.