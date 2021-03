NBA 2K21: Glitched Reality MyTEAM Season 6 beginnt

Autor:, in / NBA 2K21

2K kündigte die nächste Season von „Mein TEAM“ für NBA 2K21 auf PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Google Stadia und PC an, die ein geheimnisvolles Erlebnis in einer verschobenen Realität bietet.

In MyTEAM Season 6 ist nicht alles, wie es scheint. Die Spieler können Geheimcodes entdecken, mit denen die Mysterien in „Glitched Reality“ freigeschaltet werden.

Season 6 – Glitched Reality setzt die Season-Struktur mit Geheimnissen, Fortschritt, Belohnungen und mehr mit zahlreichen neuen Inhalten fort:

Neuer „Stufe 40“-Preis: die erste „Dark Matter“-Stufe-40-Belohnung für „Mein TEAM“, J.R. Smith;

Neue legendäre Herausforderung von Season-Headliner Dwyane Wade;

Insgesamt 13 komplette Spieler-Lineups zum Sammeln für Galaxy Opals, indem man verschiedene „Mein TEAM“-Modus-Herausforderungen abschließt, mit Superstars wie Rashard Lewis, Michael Redd, Jerry Sloan, Artis Gilmore und anderen.

Neue Glitched-Stufe in Domination mit Galaxy Opal Evo zu Dark Matter Mel Daniels als finale 99-Sterne-Belohnung;

Die Spieler starten in die neue Season mit einem Sapphire Evo Jimmy Butler als Stufe-1-Belohnung;

Mehr Geheimcodes, die die Fans in MyTEAM Season 6 entdecken können.

Den kompletten Courtside Report mit allen Details zur neuen Season gibt es hier, den neuen Trailer gibt es hier: