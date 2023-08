NBA 2K24: Ein erster Blick auf Victor Wembanyama

2K Games und 2K Sports freuen sich euch einen ersten Blick auf den diesjährigen No. 1 Draft Pick, Victor Wembanyama, in NBA 2K24 zeigen zu dürfen.

Die ersten Screenshots findet ihr hier:

First Look at @wemby in #NBA2K24 👀 pic.twitter.com/0V0HsJWQp6

— NBA 2K (@NBA2K) August 1, 2023