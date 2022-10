Netflix: Cuphead Serie Staffel 3 startet im November

Autor:, in / Netflix

Die dritte Staffel der Netflix Serie zum Videospiel Cuphead steht in den Startlöchern. Mitte November geht es mit neuen Folgen weiter.

The Cuphead Show auf Netflix geht in die Verlängerung. Die dritte Staffel wird am 18. November erscheinen.

Die Serie basiert auf dem Videospiel Cuphead. Schaut euch hier den kurzen Trailer an, den das Entwicklerteam des Spiels, Studio MDHR, gepostet hat und holt euch einen ersten kleinen Vorgeschmack: