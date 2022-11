Overwatch 2: Doppelte XP und Login-Belohnungen

Nach der Enthüllung von Ramattra, der mit Beginn von Saison 2 am 6. Dezember als neuester Tank in Overwatch 2 verfügbar wird, haben Spieler:innen mit Spannung darauf gewartet, zu erfahren, was seine einzigartigen neuen Fähigkeiten für das Spiel bedeuten. Wir freuen uns, diesen Samstag am 26. November einen Gameplay-Trailer zu enthüllen, der erste Einblicke gewährt!

Ramattra verfügt über zwei unterschiedliche Gestalten, die Omnicform und die Nemesisform, die Spieler:innen flexible Möglichkeiten bieten, ihr Team zu beschützen, und ihn zu einer bedrohlichen Ergänzung des Heldenkaders von Overwatch 2 machen.

Neben einem ersten Eindruck von Ramattras imposantem Gameplay können Spieler:innen das ganze Wochenende über zusätzliche Boni verdienen:

Loginbelohnungen:

22.–26. November: Highlight-Intro „Fünf Finger“ für Junker Queen

27. November – 2. Dezember: Highlight-Intro „Mit dem Wind“ für Kiriko

Doppelte Match-EP:

24.–28. November