Overwatch 2: Exploits verbannen Mei aus dem Spiel

Autor:, in / Overwatch 2

Aufgrund eines Exploits wird in Overwatch 2 die Heldin Mei bis zum 15. November nicht spielbar sein.

Wie Blizzard bekannt gibt, müssen Spieler des Helden-Shooters Overwatch 2 vorerst auf die Nutzung des Charakters Mei verzichten.

Aufgrund ihrer Eiswand-Fähigkeit sei es zu Situationen gekommen, in denen Spieler in Verbindung mit den Fähigkeiten andere Helden, Bereiche erreichen konnten, die dafür nicht vorgesehen seien, heißt es in einer Nachricht.

Mei soll im Zuge der Veröffentlichung des Mid-Season-Balance-Patch am 15. November als spielbarer Charakter zurückkehren.

Zudem warnt Blizzard Spieler von Overwatch 2 ausdrücklich davor, von Exploits dieser Art Gebrauch zu machen, da diese dem Verhaltenskodex des Spiels widersprechen und somit auch Strafen nach sich ziehen könnten.

In näherer Vergangenheit ereilte die beiden Helden Bastion und Torbjörn ein ähnliches Schicksal. Beide sind allerdings seit einem kürzlich veröffentlichten Patch wieder in allen Modi spielbar.