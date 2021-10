Overwatch: Halloween Terror 2021-Event gestartet

Ab sofort ist die diesjährige Ausgabe des Halloween Terror-Events von Overwatch gestartet. Diese versorgt Spieler des Helden-Shooters mit dem bereits aus dem letztjährigen Event bekannten Koop-PvE-Modus Junkenstein’s Revenge sowie diversen neuen Skins rund um das Thema Halloween.

Auf dem offiziellen Twitter-Account von Overwatch wurden bereits neue Skins für die Helden Roadhog, Brigitte, Echo und Reinhart angekündigt und vorgestellt. Jeder der Event-Skins ist zum Preis von 3000 Credits erhältlich.

Lift your spirits as Draugr Reinhardt in Overwatch Halloween Terror. Live Oct 12. pic.twitter.com/U56ZeOnlUC

Be careful who you mess with. https://t.co/HqFPAWPiue pic.twitter.com/NqcFdOGxMe

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 11, 2021