Avowed: Neue Informationen anscheinend durchgesickert

Laut Quellen von Windows Central, die mit den Plänen von Obsidian vertraut sein sollen, wird das First-Person-Spiel Avowed angeblich mehrere Klassen-Spielstile beinhalten und sich vom Zweihand-Kampfsystem von The Elder Scrolls Skyrim inspirieren lassen.

Die Spieler werden angeblich in der Lage sein, zwei Waffen gleichzeitig zu führen, eine Kombination aus Waffen und Magie zu nutzen oder einige der stärksten Zauber im Spiel mit zweihändiger Magie zu entfesseln.

Windows Central will Dokumente erhalten haben, die das Spiel in einem Pre-Alpha-Stadium zeigen. Avowed befindet sich angeblich noch immer in der Vorproduktion, allerdings sei eine funktionierende frühe Version kurz vor der Fertigstellung.

Avowed soll Pillars of Eternity-Zaubersprüche wie Jolting Touch, Fireball und Fetid Caress, verschiedene Waffenverzauberungen und möglicherweise Pillars-ähnliche Pistolen enthalten. Pillars-Kreaturen, wie Xaurips und Drakes, sollen ebenfalls auftauchen.

„Wenn The Outer Worlds Obsidians Umsetzung eines Fallout-ähnlichen Spiels war, ist Avowed zweifellos Obsidians Umsetzung von The Elder Scrolls“, schreibt Windows Central.

Obwohl es deutliche Ähnlichkeiten zwischen Obsidians Spiel und der Bethesda Franchise geben soll, scheint Avowed dem Bericht zufolge viel farbenfroher zu sein und visuell an The Outer Worlds zu erinnern, was im vorgerenderten CGI-Enthüllungstrailer des Titels nicht zu sehen war.

Der Protagonist des Spiels kann angeblich schwimmen und Avowed soll auch einige zerstörbare Gebiete enthalten.

Windows Central behauptet außerdem, dass Hellblade 2 von Ninja Theory bei den Game Awards im Dezember gezeigt werden soll, aber es wird vermutet, dass es während dem Event keine Avowed-Enthüllung geben könnte.

Hier könnt ihr euch den Avowed Announcement Trailer von 2020 anschauen: