Palworld: Spiel verkauft sich sieben Millionen Mal

Es scheint keine Grenze nach oben mehr zu geben. Fast täglich steigt die Anzahl an verkauften Einheiten für Palworld. Und auch heute ist es nicht anders.

Entwickler Pocketpair verkündete, dass sich der Mix aus Survival, Crafting und Monsterfangen in fünf Tagen mehr als sieben Millionen verkauft hat.

Eine beachtliche Zahl für ein Spiel, dass im Early Access bzw. in der Game Preview ist, sich also noch in der Entwicklung befindet.

Für die Xbox- und Windows Version gab es gestern bereits zwei erste Updates. Sie behoben die ersten Fehler im Spiel, darunter Probleme mit dem Sound oder ein schwarzer Bildschirm bei Spielstart.