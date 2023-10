Payday 3: Planung der nächstens Raubüberfälle steht

Nach einem holprigen Start fängt sich der neueste Ableger der Heist-Simulation von Starbreeze immer mehr. Passend dazu veröffentlichte das Studio auf dem offiziellen X-Twitter-Kanal von Payday 3 die Zukunftspläne für ihr Spiel.

Bereits im letzten Quartal dieses Jahres, im Winter 2023, erhaltet ihr mit „Syntax Error“ den ersten DLC für Payday3. Im Frühling 2024 geht es weiter mit „Boys in Blue„, der Sommer 2024 gehört „The Land of the Free„, um abschließend das Jahr im Winter 2024 mit „Fear and Greed“ zu beenden.

Wie die Aufträge genau aussehen werden, hat man in Stockholm bislang bisher nicht verraten. Auf dem Screenshot werden aber noch weitere Inhalte wie Special Paints, spielbare Charaktere, neue Waffen oder neue Gegner angepriesen. Diese Inhalte sind als zusätzlicher Inhalt markiert.

Wann diese im Laufe des Jahres erscheinen, ist leider ebenfalls nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden.