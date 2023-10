The Crew Motorfest: Das steckt im Year 1 Pass

Autor:, in / The Crew Motorfest

Ihr wollt wissen, was der The Crew Motorfest Year 1 Pass unter der Motorhaube hat? Dann gibt es hier alle Details und einen neuen Trailer für euch.

Der Year 1 Pass ist der ultimative Zugang zur vollständigen Erfahrung von The Crew Motorfest. Ubisoft stellt euch jetzt in einem Trailer weiter unten die Inhalte zum The Crew Motorfest Year 1 Pass vor, der in der Gold- und Ultimate Edition enthalten ist.

Mit dem Year 1 Pass entdeckt ihr die verschiedenen Umgebungen der Insel O’ahu am Steuer eines der 25 Autos, die exklusiv im Pass enthalten sind. Zum Start gibt es drei Fahrzeuge: DODGE CHARGER SRT HELLCAT REDEYE WIDEBODY 2023, CHEVROLET CHEVELLE SS 1970 und den BMW M4 COMPETITION COUPE 2021. Im Anschluss werden monatlich zwei weitere Fahrzeuge veröffentlicht.

Mit dem Year 1 Pass erhalten Spieler Zugang zu allen vier Season-Pässen des Jahres 1, die mit neuen Inhalten und Aktualisierungen das Spiel kontinuierlich erweitert werden. Jeder einzelne Season Pass beinhaltet eine Vielzahl neuer Fahrzeuge, einzigartige Lackierungen und Aufkleber, sowie zusätzliche Spielmodi und Herausforderungen. Die Spieler können somit ihre Fahrzeugflotte erweitern und anpassen, um ihre eigene individuelle Rennidentität zu schaffen.

Zusätzlich zu den Fahrzeugen und Lackierungen ermöglicht der Year 1 Pass den Spielern auch den Zugang zu exklusiven Events und Wettbewerben. Diese bieten besondere Belohnungen, wie seltene Fahrzeugteile oder limitierte Extras, um die Spieler weiterhin für ihre Treue zum Spiel zu belohnen. Mit exklusiven saisonalen Inhalten bietet der Year 1 Pass immer neue Herausforderungen und Belohnungen, um die Spieler bei Laune zu halten und ihre Fähigkeiten auf den Straßen zu testen.