PC Game Pass: Ab dieser Woche via GeForce NOW verfügbar

Ab dem 24. August ist das Streamen von Spielen des PC Game Pass über GeForce NOW möglich.

Die Streaming-Offensive von Microsoft nimmt langsam Fahrt auf: Nachdem heute der Streaming-Rechte-Deal mit Ubisoft bekannt gegeben wurde, folgt nun die Ankündigung, dass der PC Game Pass noch diese Woche über GeForce NOW verfügbar sein wird.

Ab dem 24. August werden First Party- und Third Party-Titel wie Deathloop oder Mount & Blade II: Bannerlord über den Service von GeForce NOW gespielt werden können. Für die Zukunft ist geplant, dass nicht nur alle Spiele aus dem PC Game Pass spielbar sein werden. Auch Titel, die im Microsoft Store gekauft wurden, sollen künftig verfügbar sein.

Die Nutzung von GeForce NOW ist für Basis-Mitglieder – mit Einschränkungen – kostenlos. Für Spielsessions, die länger als eine Stunde dauern, und weitere Features müsst ihr eine monatliche Gebühr bezahlen. Einen kompletten Überblick über das Angebot bekommt ihr auf der offiziellen Seite.